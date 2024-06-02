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Конкурент «царь-сарая»: россиян бросают в бой на «мото-курятниках»

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  • 2.06.2024, 16:25
Конкурент «царь-сарая»: россиян бросают в бой на «мото-курятниках»

Z-военкор устроил скандал из-за новой практики оккупантов.

В условиях тяжелых боев и крупных потерь на передовой российские оккупанты навешивают так называемые решетки-мангалы на любой подвижный транспорт, чтобы хоть как-то защититься от украинских дронов.

Однако эффективность предпринимаемых мер остается крайне низкой.

В Сети появились фотографии российских мотоциклов, на которых россияне пытаются атаковать позиции ВСУ. Модифицированные средства передвижения больше похожи на курятники на колесах, а не на боевую технику.

Российский военный пропагандист Филатов в своем телеграм-канале заявил, что военные на таких мотоциклах превращаются в смертников, поскольку любое попадание дрона с кумулятивным или термобарическим снарядом даже в 40 см от тела убивает цель.  Z-военкор раскритиковал новую практику оккупантов, признавая дефицит нормальных средств защиты.

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