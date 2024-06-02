BILD: ВСУ приготовили «сюрпризы» для армии РФ на Харьковщине 2.06.2024, 16:48

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Новая тактика уже доказала свою эффективность.

Вооруженные силы Украины использовали беспилотники для установки мин на границе в Харьковской области. Это происходит ночью, чтобы скрыться от врага.

Об этом сообщил заместитель главного редактора немецкой газеты BILD Пауль Ронцхаймер, который посетил позиции 92-й бригады ВСУ в 2 км от российской границы.

Согласно информации, ВСУ используют дроны для установки мин на переходах и дорогах, где возможен потенциальный прорыв российской оккупационной армии. Чтобы враг не отследил такую активность, минирования осуществляются в темное время суток.

«Бойцы ВСУ базируются в бункере, откуда выходят лишь на несколько минут в темноте, чтобы запустить дроны», - говорится в статье.

Журналист отметил, что тактика установки мин оказалась очень эффективной, некоторая российская техника была подорвана на украинских минных полях при попытках прорваться через границу.