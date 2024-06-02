Астрономы получили новое изображение «Руки Бога»2
- 2.06.2024, 15:46
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Она находится на расстоянии примерно 1300 световых лет от Земли.
Астрономы, работающие в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили, опубликовали новое изображение кометной глобулы CG4, известной как «Рука Бога».
Она находится на расстоянии примерно 1300 световых лет от Земли, в созвездии Корма в южном полушарии неба. Снимок получили с помощью Камеры темной энергии (DECam) телескопа имени Виктора Бланко, передает Naked-science.
«Рука Бога» обладает плотной головной частью, образованной из газа и пыли и по размерам достигающей 1,5 светового года в диаметре, а также вытянутым слабым хвостом длиной примерно восемь световых лет.
Несмотря на свое название, кометные глобулы не имеют ничего общего с кометами: они лишь по форме напоминают кометы.