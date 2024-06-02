«Даже не верится, хоть один двор с цивилизованными людьми» 1 2.06.2024, 16:15

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В центре Минска обнаружены необычные сооружения.

Белорус Дмитрий обнаружил во дворе дома на улице Карла Маркса в Минске домики для бездомных котов, показал их в TikTok. Зрители идею поддержали, однако, некоторые сообщали в комментариях, что не всем их соседям по душе то, что рядом много котов, а потому люди домики ломают, пишет zerkalo.io.

Мужчина снял на видео два домика для котов, в каждый из которых поместится несколько животных. Домики стоят на высоких ножках, в них коты попадают по длинным трапам, ведущим с земли. Внизу есть полка на которой стоят поилка и кормушка.

— Вот как люди заботятся о котиках. Такие домики, наверное, должны стоять в каждом дворе, — высказался тиктокер, также он попросил зрителей сообщить об этом свое мнение.

В комментариях люди писали, что домики для котов — это хорошая идея. Некоторые пользователи информировали, что подобные строения есть и в других двора Минска, Борисова, Бобруйска. К сожалению, не всегда они там остаются надолго, потому что иногда ими недовольны соседи или ЖКХ. Вот некоторые комментарии зрителей ролика:

• «Даже не верится, хоть один двор с цивилизованными людьми, а мои будочки сломали».

• «Класс! Лишь бы „неравнодушные“ люди не разрушили домики. У нас сделали небольшой домик для мисок, но дворники их ломают».

• «У нас не поставишь — кругом многодетные бешеные дети. Сразу скажу, что не все, но большинство».

• «У нас ставили домики, а ЖКХ их убирают».

• «Вот еще бы для собак что-то придумать во дворе. И усыпалки не нужны будут. Во дворе ни крыс ни мышей не будет, и чужие люди шастать не будут».

• «Вы не показывайте, а то скоро власти и их захотят уничтожить, дизайн нужен будет».

• «Мы смастерили домик сами, но коммунальщики по весне выбросили все, а „святые“ люди выжили котов и отравили».

• «На днях покупали квартиру родителям, мама очень переживала за соседей и спрашивает у риелтора, а какие соседи тут? Я говорю, хорошие мам! Смотри, сколько мисочек для котиков стоит».

• «Хорошая идея, а еще их надо и стерилизовать. Тогда не будет приютов для котов».

• «У нас в Серебрянке какой то ур*д поджег домики такие вместе с котами».