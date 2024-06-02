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В Минске из-за пожара остановили метро

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  • 2.06.2024, 16:34
  • 3,424
В Минске из-за пожара остановили метро

Во всех направлениях на 3 линии.

Минские спасатели выехали по сообщению о задымлении в тоннеле на станции метро «Юбилейная». Остановлено движение поездов во всех направлениях на 3-й линии, сообщает пресс-служба МЧС.

«Прямо сейчас на перекрестке улиц Романовская Слобода и Мельникайте наблюдается скопление техники МЧС. Подробности пока неизвестны», — пишет «Минск-Новости».

Прибывшие подразделения МЧС обнаружили дым средней концентрации из вентиляционного киоска по улице Мельникайте. По предварительным данным, произошло загорание автомата в вентшахте, которое ликвидировано спасателями. Пострадавших нет.

К 16:25 движение на 3-й линии метро было восстановлено.

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