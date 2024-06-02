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В Минске продается 3-этажная квартира в таунхаусе

  • 2.06.2024, 15:29
В Минске продается 3-этажная квартира в таунхаусе

Сколько за нее хотят?

В Минске продается пятикомнатная квартира в таунхаусе: 3-этажном доме на несколько квартир. Общая площадь квартиры составляет 250 квадратных метров, из которых 120 кв. м — жилая; площадь кухни — 32 кв. м. Объявление заметило издание «Близко».

Квартира находится на улице Лазо в Сельхозпоселке (рядом с Зеленым лугом).

В квартире пять комнат, три этажа, три балкона, три санузла.

На первом этаже расположен гараж, кухня (с выходом на лоджию), санузел. На втором этаже — гостиная (с выходом на балкон), спальня, гардеробная, еще один санузел. На третьем — три просторные комнаты и еще один санузел.

Квартира предлагается на продажу со всей имеющейся мебелью и бытовой техникой.

За квартиру хотят выручить чуть более чем 833 тысячи рублей, или 260.000 долларов в эквиваленте. Таким образом, стоимость одного квадратного метра составляет 1040 долларов.

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