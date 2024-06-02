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Bloomberg: Зеленский впервые публично «разгромил» Китай

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  • 2.06.2024, 15:22
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Bloomberg: Зеленский впервые публично «разгромил» Китай

За открытую поддержку Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Китай в сотрудничестве с РФ с целью сорвать предстоящий саммит мира, на котором более сотни государств встретятся для обсуждения и выработки плана, который позволит окончить войну на справедливых условиях.

Информационное агентство Bloomberg сообщает, что Зеленский сделал резкое заявление о том, что Москва делает «все», чтобы сорвать саммит, намеченный на середину июня, используя влияние Китая и его дипломатов.

Об этом он заявил представителям прессы в кулуарах форума «Диалог Шангри-Ла», проходящего в Сингапуре.

Активное экономическое и военное сотрудничество России и Китая давно не является секретом, однако впервые Зеленский выступил с настолько прямым и резким заявлением в адрес Пекина, который активно помогает Москве в войне против Украины.

Зеленский заявил, что Китай делает заявления о признании суверенитета и территориальной целостности Украины, в то же время поддерживая Москву, нарушающую международное право и устав Организации Объединенных Наций.

«Нельзя говорить, что мы признаем суверенитет и территориальную целостность Украины, и в то же время быть на стороне страны, которая нарушает принципы Устава ООН», — заявил он, критикуя позицию Китая.

Bloomberg обратился за комментарием к Пекину, однако на момент публикации он не был получен.

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