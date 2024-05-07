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Си Цзиньпин призвал к «олимпийскому перемирию»

  • 7.05.2024, 5:26
Си Цзиньпин призвал к «олимпийскому перемирию»
Си Цзиньпин

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к всеобщему «олимпийскому перемирию». Свою позицию лидер Китая озвучил во время пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

«Как страна — член Совета Безопасности ООН Китай вместе с Францией призывает к перемирию во всем мире по случаю Олимпийских игр в Париже», — сказал Си Цзиньпин.

Макрон поблагодарил китайского председателя за поддержку идеи перемирия. «Мы вместе верим, что олимпийское перемирие на всех театрах военных действий может стать возможностью работать над долгосрочным урегулированием в полном соответствии с международным правом», — сказал он.

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