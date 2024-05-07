93-летний миллиардер Руперт Мердок женится на бывшей теще Абрамовича 7.05.2024, 4:44

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Состояние медиамагната сейчас оценивается примерно в $19,6 млрд.

Медиамагнат и миллиардер из Австралии 93-летний Руперт Мердок женится в пятый раз. На этот раз его избранницей стала Елена Жукова. Она же бывшая теща российского бизнесмена Романа Абрамовича, пишет Lenta.

Тех, кто следит за личной жизнью Мердока, новость о помолвке очень удивила. Ведь еще полгода назад он собирался жениться совсем на другой женщине.

С четвертой женой, бывшей топ-моделью Джерри Холл, он развелся в июне 2022 года. А спустя несколько месяцев сделал предложение 66-летней Энн Лесли Смит. Их свадьба была запланирована на лето 2023-го, но по какой-то причине она не состоялась.

Впервые журналисты заметили медиамагната с 66-летней Жуковой в августе 2023 года. Пара несколько недель отдыхала на роскошной яхте в Средиземном море.

Новой возлюбленной Мердока 66 лет. Несколько лет она работала в Центральном институте гематологии и переливания крови Минздрава СССР.

В 1991-м Жукова после развода с первым мужем переехала вместе с дочерью в США и устроилась молекулярным биологомв центр исследования диабета Медицинского колледжа Бэйлора. Позднее работала в медицинском исследовательском центре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

В США она вышла замуж во второй раз, ее избранником стал Георгий Гаусс. У них двое общих детей. Однако и этот брак закончился разводом.

Куда более известна дочь Жуковой Дарья. Она была женой Романа Абрамовича. После развода модель вышла замуж за греческого миллионера Ставроса Ниархоса III. Среди гостей на свадьбе была и третья жена Мердока Венди Денг, с которой он сохранил хорошие отношения.

В прошлом году Денг позвала Дарью и ее мать на семейную вечеринку, где присутствовал и Мердок. Предполагается, что именно эта встреча и стала началом романа миллиардера и бывшей тещи Абрамовича.

Церемония должна состояться недалеко от Лос-Анджелеса. Это поместье с виноградниками, которое раньше принадлежало режиссеру фильма «Унесенные ветром», Мердок купил десять лет назад. Там он несколько дет прожил со своей предыдущей женой, а сейчас собирается привезти туда Жукову.