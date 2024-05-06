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Макрон после встречи с Си: Китай воздержится от продажи оружия России

  • 6.05.2024, 23:46
  • 1,678
Макрон после встречи с Си: Китай воздержится от продажи оружия России

Подробности.

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 6 мая, заявил, что Китая «воздержится от продажи любого оружия» России.

Об этом сообщает Le Figaro.

Президент Франции во время брифинга по итогам встречи с главой Китая Си Цзиньпинем заявил, что Франция «приветствует обязательства китайских властей воздерживаться от продажи любого оружия, любой помощи Москве и строго контролировать экспорт товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях».

Макрон также заявил, что стремится «поддерживать тесный диалог» с Китаем, а Париж намерен воспользоваться приездом Си Цзиньпина, чтобы гарантировать, что Пекин не начнет явно поддерживать российскую агрессию.

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