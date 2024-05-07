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Владимир Кара-Мурза получил Пулитцеровскую премию

  • 7.05.2024, 1:59
Владимир Кара-Мурза получил Пулитцеровскую премию
Владимир Кара-Мурза

За колонки для The Washington Post, написанные из колонии.

Российский политик Владимир Кара-Мурза, отбывающий 25-летний срок, получил Пулитцеровскую премию за колонки для американской газеты The Washington Post, написанные им из колонии. Его отметили в номинации «Комментарий». Об этом было объявлено в ходе трансляции на ютуб-канале The Pulitzer Prizes.

Во время объявления лауреата организаторы премии подчеркнули, что Кара-Мурза писал колонки, осознавая всю опасность, но настаивая на демократическом будущем России.

В апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в распространении «фейков» про российскую армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), деятельности «нежелательной организации» (ч. 1 ст. 284.1 УК) и государственной измене (ст. 275 УК). Это один из самых жестких приговоров, вынесенных политическим заключенным в современной России.

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