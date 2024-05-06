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ЦАХАЛ наносит точечные удары по целям ХАМАСа в восточной части Рафиаха

  • 6.05.2024, 23:26
ЦАХАЛ наносит точечные удары по целям ХАМАСа в восточной части Рафиаха

Военный кабинет Израиля единогласно проголосовал за продолжение действий в Рафиахе.

Канцелярия премьер-министра сообщила, что «военный кабинет единогласно проголосовал за продолжение действий в Рафиахе, чтобы оказать военное давление на ХАМАС и способствовать освобождению наших заложников, а также достижению остальных целей войны», передают «Детали».

Сообщается также переговорная группа встретится с посредниками из Катара, чтобы использоваться все возможности для сделки по освобождению похищенных на приемлемых для Израиля условиях.

В эти минуты ЦАХАЛ наносит точечные удары по целям ХАМАСа в восточной части Рафиаха, сообщает армейская пресс-служба.

Ранее сообщалось, что ХАМАС принял предложение Катара и Египта о прекращении огня в секторе Газа.

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