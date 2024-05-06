FT: Финансовые потоки РФ резко сократились после того, как США нацелились на военную машину Путина 6.05.2024, 23:47

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Россия может превратиться в Иран.

Меры США по отношению к банкам, финансирующим торговлю товарами, которые используются для вторжения России в Украину, значительно затруднили перемещение денег в Россию и из нее. Такое мнение высказывают высокопоставленные западные чиновники и российские финансисты, пишет The Financial Times 5 мая.

По данным издания, объемы торговли Москвы с такими ключевыми партнерами, как Турция и Китай, упали в первом квартале этого года. Указ президента США Джо Байдена, принятый в конце прошлого года, побудил кредиторов отказаться от российских контрагентов и избегать операций в ряде валют. России стало сложнее получить доступ к финансовым услугам, сказала заместитель помощника министра финансов США по международным делам Анна Моррис.

Чтобы обойти ограничения, России нужна широкая сеть посредников, даже если транзакции не имеют ничего общего с российской военной машиной, сказали источники издания. Это увеличивает стоимость конвертации валюты и комиссионные расходы.

Ограничения на платежи оказали сдерживающее воздействие далеко за пределы теневой торговли компонентами для российской военной машины, поскольку банки, чтобы не нарушить санкции США, прекратили целые категории трансакций с Москвой, говорится в публикации.

По словам финансистов, российские импортеры и экспортеры также все чаще заключают сделки в рублях из-за трудностей с обменом валюты на доллары и евро. Высокопоставленный российский банкир объяснил, что иностранцам разрешено покупать рубли на Московской бирже для использования в расчетах с российскими контрагентами. Эти платежи легко обрабатываются, поскольку иностранные банки могут открывать корреспондентские счета в рублях в российских филиалах, сказал он.

Один из высокопоставленных российских финансистов отметил, что логической конечной точкой происходящего может стать «превращение России в Иран».