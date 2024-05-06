закрыть
7 мая 2024, вторник, 1:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

FT: Финансовые потоки РФ резко сократились после того, как США нацелились на военную машину Путина

  • 6.05.2024, 23:47
  • 1,616
FT: Финансовые потоки РФ резко сократились после того, как США нацелились на военную машину Путина

Россия может превратиться в Иран.

Меры США по отношению к банкам, финансирующим торговлю товарами, которые используются для вторжения России в Украину, значительно затруднили перемещение денег в Россию и из нее. Такое мнение высказывают высокопоставленные западные чиновники и российские финансисты, пишет The Financial Times 5 мая.

По данным издания, объемы торговли Москвы с такими ключевыми партнерами, как Турция и Китай, упали в первом квартале этого года. Указ президента США Джо Байдена, принятый в конце прошлого года, побудил кредиторов отказаться от российских контрагентов и избегать операций в ряде валют. России стало сложнее получить доступ к финансовым услугам, сказала заместитель помощника министра финансов США по международным делам Анна Моррис.

Чтобы обойти ограничения, России нужна широкая сеть посредников, даже если транзакции не имеют ничего общего с российской военной машиной, сказали источники издания. Это увеличивает стоимость конвертации валюты и комиссионные расходы.

Ограничения на платежи оказали сдерживающее воздействие далеко за пределы теневой торговли компонентами для российской военной машины, поскольку банки, чтобы не нарушить санкции США, прекратили целые категории трансакций с Москвой, говорится в публикации.

По словам финансистов, российские импортеры и экспортеры также все чаще заключают сделки в рублях из-за трудностей с обменом валюты на доллары и евро. Высокопоставленный российский банкир объяснил, что иностранцам разрешено покупать рубли на Московской бирже для использования в расчетах с российскими контрагентами. Эти платежи легко обрабатываются, поскольку иностранные банки могут открывать корреспондентские счета в рублях в российских филиалах, сказал он.

Один из высокопоставленных российских финансистов отметил, что логической конечной точкой происходящего может стать «превращение России в Иран».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип
Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс