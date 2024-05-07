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Под Лепелем заметили двух медвежат у дороги

  • 7.05.2024, 6:29
  • 1,686
Под Лепелем заметили двух медвежат у дороги

Видеофакт.

Два медвежонка вышли погулять к дороге в Лепельском районе Витебской области.

Зверей засняли без сопровождения медведицы.

Напомним, фотоловушка в Березинском биосферном заповеднике запечатлела медведицу с четырьмя медвежатами, что является редкостью.

В заповеднике уточнили, что многодетная медведица с потомством впервые попала в объектив фотокамеры около месяца назад. Это произошло на мостике в окрестностях отдаленной деревни Савский Бор.

Как правило, у медведей рождается от одного до трех медвежат в одном помете.

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