«Беларуская выведка»: Лукашенко в панике вызвал к себе генпрокурора 18 19.05.2024, 10:36

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Диктатор возложил на Шведа «особые полномочия».

Лукашенко сразу после ВНС приглашал к себе генпрокурора Шведа для личной беседы, сообщает телеграм-канал «Беларуская выведка».

Источники канала сообщают, что речь шла о возможном назначении его на пост главы администрации Лукашенко. Диктатор предложил генпрокурору подготовить и реализовать комплексную схему преследования оппозиции за рубежом, намекнув, что от результата напрямую будет зависеть его назначение на «столь ответственный пост».

Лукашенко пожаловался на «беглых» и их активизацию за границей.

Он призвал «не допустить безнаказанности», потребовал раз и на всегда «заткнуть беглых», лишить их всего и не стесняться брать заложников в виде родственников, мол, мы - на войне.

Иными словами, он возложил на Шведа «особые полномочия». Швед, в свою очередь, поклялся сделать все от него зависящее и немедленно приступил к схеме «иногда не до законов».