«Была раздевалка для ребят, кто просто попал в немилость» 26.04.2024, 9:18

Хоккеист минского «Динамо» рассказал о методах работы Вудкрофта.

Даниил Бокун рассказал о методах работы экс-главного тренера минского «Динамо» Крэйга Вудкрофта. Откровения белорусского хоккеиста прозвучали в проекте «На банке».

Сейчас 27-летний Бокун играет за «Торпедо» из Нижнего Новгорода. А в сезоне-2019/2020 он провел шесть матчей в минском «Динамо». Тогда в клубе работал канадец Крэйг Вудкрофт. По словам белоруса, тренер неожиданно невзлюбил его во время подготовки к чемпионату КХЛ:

— Начинается предсезонка. Вроде бы все нормально, я работаю, не выпадаю, претендую на топ-6 защитников, и вот просто в один чудесный день (не дадут соврать ребята, кто со мной был) тренер переключается [по щелчку пальца], и я становлюсь козлом отпущения.

Вудкрофт стал «жестко душить» Бокуна, как заявил хоккеист. Его больше других гоняли на тренировках, при этом Даниилу, как и некоторым другим игрокам-белорусам, отвели отдельную раздевалку.

«У нас была раздевалка уродов, как ее называли. Была командная раздевалка, а была раздевалка для ребят, кто просто попал в немилость. Она была далеко от основной. Там не было ничего, кроме нашей формы. Ни воды, ничего… Ты настолько [ужасно] себя там так ощущал».

Бокун считает, что у канадца был «комплекс бога», мол, все, что он говорит, «должно быть интересно и смешно».

«Ты мог приехать на арену к 8.30 утра, когда начинался общий сбор. Приезжаешь к 8.30, спрашиваешь, что делать, а тебе говорят, что твоя тренировка в 11.30. И чего я сюда приперся так рано? Ну, сиди, жди», — вспомнил Даниил.

Жаловаться руководству, чтобы как-то повлиять на ситуацию, игроки не думали — в хоккее, по словам Бокуна, так не принято, и в «Динамо» все решал главный тренер.

Вудкрофт говорил Бокуну заканчивать с хоккеем.

«Там были такие моменты, что на тренировках происходила просто жесть… Я отравился. Три дня ничего не ел, ужасная слабость. На четвертый день диктор пишет, чтобы пришел и прокапался, чтобы что-то было в организме. В этот момент [когда был у доктора] зашел Вудкрофт, меня увидел. Потом приходит второй тренер и говорит, что я должен быть на льду. Выхожу на лед, выходит сам Вудкрофт, накидывает на меня резинку, и мы начинаем бегать от борта до борта. Он сзади едет и меня тормозит. Проходит минут 10−15, я просто блюю у борта. Клянусь: я думал, что умру… Трясусь, лежу возле лавки, врачи там с нашатырем. Вудкрофт ничего не сказал. Моя тренировка закончилась», — рассказал Даниил.

После шести матчей за «Динамо» в том сезоне Бокун оказался в чемпионате Беларуси в составе «Юности». В КХЛ он вернулся в 2022-м, когда его пригласили в «Торпедо» — там стал работать знаменитый Игорь Ларионов.