«Вопрос не в том, что не хватает денег — надо у кого-то забрать» 2 6.05.2024, 22:27

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Чиновник попытался пояснить, почему с ИП надо «стрясти» больше налогов.

Чиновник из Минфина — первый заместитель главы этого ведомства Дмитрий Кийко — поразмышлял на госТВ, много или мало налогов платят индивидуальные предприниматели. «Вопрос в том, что надо справедливо участвовать в финансировании государственных расходов. Надо вносить посильный вклад», — заявил представитель этого ведомства в эфире телеканала СТВ. Напомним, власти приняли закон с изменениями для ИП, из-за которых части из них придется или закрыться, или перейти в юрлица. Теперь чиновники разных уровней пытаются убедить белорусов, что эти новшества крайне необходимы для страны, пишет «Зеркало».

«Мы с вами — обыватели. Как и любой другой обыватель, люди планируют свои расходы, им хотелось бы больше. Денег обычно не хватает под те запросы, которые мы можем предполагать, которые хотели бы осуществить, — сказал в эфире госТВ Дмитрий Кийко. — Бюджет на самом деле мало чем отличается. Нам есть что строить, надо приводить в порядок дороги, инфраструктуру. И здесь вопрос не в том, что не хватает денег — надо у кого-то их забрать. Вопрос в том, что надо справедливо участвовать в финансировании государственных расходов. Надо вносить посильный вклад».

По его мнению, «много или мало платят предприниматели — тоже вопрос относительный».

«Если мы посмотрим в абсолютной цифре… Мы делали такой анализ — порядка миллиарда рублей в различных формах, в которых существуют предприниматели с различными режимами налогообложения. На порядка миллиард рублей в год бюджет страны от данной категории получал, — сказал представитель Минфина. — Миллиард рублей — вроде бы это много. Но если мы посмотрим относительно, это всего лишь два с небольшим процента в консолидированном бюджете. И пять с небольшим процентов — от доходов в местный бюджет».

Чиновник также сравнил поступления от ИП с подоходным налогом.

«Если мы сравним с цифрой поступлений подоходного налога в бюджет, ту сумму, которую платят наемные работники, эта цифра по стране составляет по стране порядка 12 миллиардов рублей. Насколько больше! — сказал Дмитрий Кийко. — Если в цифрах пойти глубже, то, к сожалению, приходим к такому результату, когда в целом усредненный ИП… Конечно, это, может быть, не очень правильно, есть разные виды деятельности, разная доходность. Но если мы посмотрим в целом, то получится, что ИП платит на уровне средней заработной платы по стране».

Напомним, Александр Лукашенко в апреле подписал закон по вопросам предпринимательской деятельности. Как и планировалось, чиновники урежут список видов деятельности для ИП. Тем, кто не попадет в этот перечень, придется или закрыться совсем, или перейти в юрлицо. Виды деятельности, которые смогут осуществлять ИП, до 1 июля должно будет установить правительство.