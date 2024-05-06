закрыть
6 мая 2024, понедельник, 23:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Вопрос не в том, что не хватает денег — надо у кого-то забрать»

2
  • 6.05.2024, 22:27
  • 3,160
«Вопрос не в том, что не хватает денег — надо у кого-то забрать»

Чиновник попытался пояснить, почему с ИП надо «стрясти» больше налогов.

Чиновник из Минфина — первый заместитель главы этого ведомства Дмитрий Кийко — поразмышлял на госТВ, много или мало налогов платят индивидуальные предприниматели. «Вопрос в том, что надо справедливо участвовать в финансировании государственных расходов. Надо вносить посильный вклад», — заявил представитель этого ведомства в эфире телеканала СТВ. Напомним, власти приняли закон с изменениями для ИП, из-за которых части из них придется или закрыться, или перейти в юрлица. Теперь чиновники разных уровней пытаются убедить белорусов, что эти новшества крайне необходимы для страны, пишет «Зеркало».

«Мы с вами — обыватели. Как и любой другой обыватель, люди планируют свои расходы, им хотелось бы больше. Денег обычно не хватает под те запросы, которые мы можем предполагать, которые хотели бы осуществить, — сказал в эфире госТВ Дмитрий Кийко. — Бюджет на самом деле мало чем отличается. Нам есть что строить, надо приводить в порядок дороги, инфраструктуру. И здесь вопрос не в том, что не хватает денег — надо у кого-то их забрать. Вопрос в том, что надо справедливо участвовать в финансировании государственных расходов. Надо вносить посильный вклад».

По его мнению, «много или мало платят предприниматели — тоже вопрос относительный».

«Если мы посмотрим в абсолютной цифре… Мы делали такой анализ — порядка миллиарда рублей в различных формах, в которых существуют предприниматели с различными режимами налогообложения. На порядка миллиард рублей в год бюджет страны от данной категории получал, — сказал представитель Минфина. — Миллиард рублей — вроде бы это много. Но если мы посмотрим относительно, это всего лишь два с небольшим процента в консолидированном бюджете. И пять с небольшим процентов — от доходов в местный бюджет».

Чиновник также сравнил поступления от ИП с подоходным налогом.

«Если мы сравним с цифрой поступлений подоходного налога в бюджет, ту сумму, которую платят наемные работники, эта цифра по стране составляет по стране порядка 12 миллиардов рублей. Насколько больше! — сказал Дмитрий Кийко. — Если в цифрах пойти глубже, то, к сожалению, приходим к такому результату, когда в целом усредненный ИП… Конечно, это, может быть, не очень правильно, есть разные виды деятельности, разная доходность. Но если мы посмотрим в целом, то получится, что ИП платит на уровне средней заработной платы по стране».

Напомним, Александр Лукашенко в апреле подписал закон по вопросам предпринимательской деятельности. Как и планировалось, чиновники урежут список видов деятельности для ИП. Тем, кто не попадет в этот перечень, придется или закрыться совсем, или перейти в юрлицо. Виды деятельности, которые смогут осуществлять ИП, до 1 июля должно будет установить правительство.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип
Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс