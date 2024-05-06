закрыть
6 мая 2024, понедельник, 14:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, какой будет погода до конца недели

  • 6.05.2024, 13:10
  • 2,694
Стало известно, какой будет погода до конца недели
Фото: Charter97.org

Прогноз на 7-9 мая.

7 мая погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, центр которого будет смещаться с территории нашей страны в восточном направлении, днем на западные районы распространится область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе, сообщает pogoda.by.

Ожидается облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром временами пройдут дожди, местами по северу страны возможен мокрый снег. Днем преимущественно по восточной половине республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами по стране будет сгущаться слабый туман.

Ветер ночью переменных направлений, днем северный, северо-западный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +2°С по северу до +13°С по югу страны, максимальная днем +7..+13°С, по югу до +16°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет интенсивно расти.

8-9 мая погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе северных широт. Ожидается переменная облачность.

8 мая без осадков. Ветер северной четверти умеренный. Ночью на большей части территории республики ожидаются заморозки 0..-3°С, местами минимальная температура воздуха +1..+3°С; температура воздуха максимальная днем от +8°С по северо-востоку до +17°С по юго-западу страны.

9 мая преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений умеренный. Ночью на большей части территории республики ожидаются заморозки

0..-3°С, по северо-востоку в отдельных районах до -5°С, местами минимальная температура воздуха +1..+5°С; температура воздуха максимальная днем от +8°С по северо-востоку до +18°С по юго-западу страны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип
Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс