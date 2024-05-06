Стало известно, какой будет погода до конца недели 6.05.2024, 13:10

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Фото: Charter97.org

Прогноз на 7-9 мая.

7 мая погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, центр которого будет смещаться с территории нашей страны в восточном направлении, днем на западные районы распространится область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе, сообщает pogoda.by.

Ожидается облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром временами пройдут дожди, местами по северу страны возможен мокрый снег. Днем преимущественно по восточной половине республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами по стране будет сгущаться слабый туман.

Ветер ночью переменных направлений, днем северный, северо-западный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +2°С по северу до +13°С по югу страны, максимальная днем +7..+13°С, по югу до +16°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет интенсивно расти.

8-9 мая погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе северных широт. Ожидается переменная облачность.

8 мая без осадков. Ветер северной четверти умеренный. Ночью на большей части территории республики ожидаются заморозки 0..-3°С, местами минимальная температура воздуха +1..+3°С; температура воздуха максимальная днем от +8°С по северо-востоку до +17°С по юго-западу страны.

9 мая преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений умеренный. Ночью на большей части территории республики ожидаются заморозки

0..-3°С, по северо-востоку в отдельных районах до -5°С, местами минимальная температура воздуха +1..+5°С; температура воздуха максимальная днем от +8°С по северо-востоку до +18°С по юго-западу страны.