Белорусских военных начали готовить к боям в городах и штурму траншей 5 19.05.2024, 8:52

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На основе российского «опыта».

В России обучили около сотни белорусских военных инструкторов, чтобы те передавали у себя в стране «опыт», полученный россиянами на войне с Украиной, рассказал «СБ ТВ» старший офицер разведывательного отделения штаба 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады майор Евгений Скалкович. В том числе инструктаж касается обучения различным штурмам и использования дронов.

Десять специально отобранных белорусских военных в начале этого года прошли курсы инструкторов в российском 333-м центре боевой подготовки в Мулино под Нижним Новгородом.

Там их обучали россияне с «опытом» войны в Украине, Чечне и Сирии — чтобы белорусы уже передавали знания по месту службы. Всего же такую подготовку по различным специальностям прошли около 100 белорусских военных, они получили соответствующие сертификаты, сообщил Скалкович.

Белорусские военные переняли у своих инструкторов новые упражнения — бой в городе и штурм траншей. «Мы в основном привыкли, что у нас территория покрыта лесами, полями, реками. И бой в городе был не настолько первостепенным. Но, как показал опыт современных конфликтов, основные бои ведутся в городской застройке, либо в населенных пунктах того или иного размера, что соответственно влияет на тактику подготовки подразделений», — рассказал Скалкович.

Теперь личный состав белорусской армии учат «бою в урбанизированной местности» — обороне и штурму. По словам Скалковича, используются мобильные приложения типа AlpineQuest, Offline maps и «Гроза» — чтобы ускорять расчеты артиллеристов и танкистов. Это распространяется и на призывников.