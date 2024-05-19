Пионтковский назвал новую задачу №1 Путина 19.05.2024, 9:06

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Андрей Пионтковский

И озвучил два способа, к которым прибегнет глава Кремля.

Публицист Андрей Пионтковский рассказал, как изменилась риторика Кремля за период полномасштабной войны в Украине.

Если перед войной звучали дерзкие угрозы Путина не только в адрес Украины, но и Запада, то теперь он говорит, что даже Харьков захватывать не собирается, а только пытается «защитить» Белгородскую область.

«Это то же запугивание, но уже не ядерной дубинкой, а возможностью воевать долго? В состоянии ли они воевать вдолгую или нет?» - спросил у публициста журналист информационного агентства «УНИАН».

Андрей Пионтковский сообщил следующее: «Путин сейчас борется уже за свою жизнь. Кстати, отставка Шойгу и массовые аресты, которые начались в Министерстве обороны, - это тоже часть его плана. Он понял, что вот той победы и уничтожения Украинского государства никогда уже не будет ни при каком сценарии для него».

«Теперь у Путина задача уже не уничтожать Украину, а его задача №1 - сохраниться у власти. Он надеется сохраниться у власти двумя способами. Первый - это корейский сценарий, и, кстати, наверняка, он такой же сигнал получил в Китае: китайцы ему обещали, видимо, помочь в организации мирных переговоров по корейскому сценарию, который предусматривает разделение Украины на две части, где западная часть становится частью Запада. Для него это лучший сценарий, но Украина не пойдет на это. Он понимает, что этого не примут, и поэтому надеется на долгую войну», - пояснил Андрей Пионтковский.