«Стыдно, что у моих детей такой отец!» 6 19.05.2024, 9:36

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После развода белоруска пристыдила экс-супруга в соцсетях — а он подал на нее в суд.

Супруги из Борисова прожили в браке тринадцать лет и развелись. Сын и дочь остались с мамой, а вот делить имущество пришлось через суд. Когда дошло до детских вещей, ситуация стала совсем уж неприятной, и разозленная экс-супруга высказала в соцсетях, что она думает о бывшем муже. Сначала на нее налетела родня, а потом мужчина и вовсе подал на экс-супругу в суд — обвинил в клевете и потребовал немаленькую компенсацию. Как решился вопрос?

Сайт zerkalo.io рассказал по опубликованному постановлению суда.

Развод происходил летом 2022 года. Иск о разделе совместно нажитого имущества первой подала Татьяна, а затем встречные требования заявил Валерий (все имена вымышлены). В конце августа суду даже пришлось наложить на спорное имущество арест до принятия решения. Копию документа об этом суд направил обоим супругам.

Получив свой экземпляр, Татьяна увидела в списке имущества, раздела которого требовал бывший муж, вещи детей: там были корпусная мебель и комод из детской, кресла-кровати для девочки и мальчика, их ноутбук.

Женщина была возмущена тем, что экс-супруг не может просто оставить эти предметы дочери и сыну, и не сдержала эмоций. В открытом доступе на своих страницах в «Одноклассниках» и Instagram, в том числе в сторис, она опубликовала снимок документа из суда, добавила фото мужа и сопроводила все это подписью: «Ш.В. делит через суд вещи детей! Стыдно, что у моих детей такой отец!»

Под публикациями вскоре начали появляться комментарии подписчиков, которые негативно высказывались о мужчине. А уже через несколько часов Татьяне стали звонить недовольные родственники и знакомые. В тот же день она удалила все эти посты. Но невестка Валерия (жена его брата) уже успела сделать скриншот и отправить ему.

Спустя месяц состоялся суд по разделу имущества. До судьи, видимо, довели информацию о конфликте, и он или она спросили у Татьяны, публиковала ли та что-либо о дележке детских вещей. Женщина подтвердила и заявила, что сделала это специально — чтобы «показать, какой хороший папа у ее детей» и «предостеречь новых жен».

Стыд, тревога и бессонница

После этого Валерий решил, что удалением публикаций Татьяна не отделается. Он выждал больше года и в конце 2023-го подал против бывшей жены иск о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда.

Валерий обвинил Татьяну в том, что своими публикациями она оклеветала его, опозорила перед детьми, родственниками и знакомыми, опорочила и тем самым причинила ему нравственные страдания. По словам мужчины, ему было стыдно перед окружающими, он испытывал «постоянное нервное напряжение, страх, тревогу, переживания, бессонницу и повышенное давление».

Борисовчанин просил суд признать распространенные Татьяной сведения не соответствующими действительности и порочащими его честь и достоинство. Он настаивал, чтобы бывшая жена опубликовала в обеих соцсетях опровержения и не убирала их из общего доступа как минимум полгода, а также прислала ему опровержение заказным письмом. И, наконец, мужчина требовал с Татьяны компенсацию морального ущерба в размере 2000 рублей и возмещение судебных расходов.

На суде, который состоялся в феврале 2024-го, Татьяна сказала, что разместила публикации из-за обиды и недоумения от поведения экс-супруга. Правда, она сначала уверяла, что резких слов не писала и фото мужа не публиковала, потом сказала, что выложила только документ из суда, а остальное муж, возможно, дописал сам, так как имел доступ к компьютеру. Но в деле имелись скриншоты, так что уйти от фактов женщине не удалось. К тому же на суде выступили свидетели, которые видели публикацию.

Личное мнение

Однако суд пришел к выводу, что, хотя факт публикаций и был, они вовсе не носили такого характера, какими их пытается представить бывший супруг.

«Надпись в публикации следующего содержания: «Ш.В. делит через суд вещи детей! Стыдно, что у моих детей такой отец!» является субъективным мнением ответчика», — констатировал суд.

То есть, по мнению суда, Татьяна лишь высказала свою оценку личности Валерия, причем в цензурной и неоскорбительной форме, а это законом не запрещено. Никаких недостоверных сведений о нем она не распространяла — ведь он действительно делил вещи детей. Значит, в клевете ее обвинить нельзя, а если репутация человека оказалась под угрозой из-за того, что кто-то рассказал о нем правду, ответственности за это не предусмотрено и опровергать тут нечего.

А значит, никаких правовых оснований требования Валерия к бывшей жене не имеют, решил в итоге суд и отказал мужчине в удовлетворении иска.