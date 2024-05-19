Под Минском ночью столкнулись и загорелись две легковушки

Под Минском ночью столкнулись и загорелись две легковушки4
- 19.05.2024, 9:11
- 3,802
Погибли оба водителя.
В Минском районе столкнулись две легковушки, это привело к пожару. В итоге погибли оба водителя, сообщили в МВД.
Авария произошла 18 мая около 23.40 на трассе М4 «Минск — Могилев», вблизи поселка Привольный Минского района.
По предварительной информации, 33-летний водитель Тойоты выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с Рено, которым управлял 32-летний минчанин.
«В результате оба транспортных средств загорелись, водители погибли на месте происшествия», — рассказали в МВД.