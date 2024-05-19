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Под Минском ночью столкнулись и загорелись две легковушки

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  • 19.05.2024, 9:11
  • 3,802
Под Минском ночью столкнулись и загорелись две легковушки

Погибли оба водителя.

В Минском районе столкнулись две легковушки, это привело к пожару. В итоге погибли оба водителя, сообщили в МВД.

Авария произошла 18 мая около 23.40 на трассе М4 «Минск — Могилев», вблизи поселка Привольный Минского района.

По предварительной информации, 33-летний водитель Тойоты выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с Рено, которым управлял 32-летний минчанин.

«В результате оба транспортных средств загорелись, водители погибли на месте происшествия», — рассказали в МВД.

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