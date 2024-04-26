Глава МИД Польши: Путин может закончить войну в Украине через пять минут
- 26.04.2024, 8:51
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Достаточно одного телефонного звонка.
Чтобы закончить войну в Украине, российскому диктатору Владимиру Путину достаточно лишь позвонить министру обороны РФ Сергею Шойгу с приказом вывести войска.
Как сообщает RMF FM, об этом во время выступления в польском Сейме заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Он подчеркнул, что сценарий окончания войны, который поддерживает Польша, - восстановление международно признанных границ Украины.
«Восстановление международно признанных границ Украины в соответствии с так называемой мирной формулой президента Владимира Зеленского», - подчеркнул Сикорский.
И добавил, что российскому диктатору Путину достаточно позвонить Шойгу и приказать вывести все войска из Украины, чтобы завершить войну.
«К сожалению, Украина не может закончить войну одним телефонным звонком, это большая разница», - сказал Сикорский.