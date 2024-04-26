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Глава МИД Польши: Путин может закончить войну в Украине через пять минут

  • 26.04.2024, 8:51
  • 4,690
Глава МИД Польши: Путин может закончить войну в Украине через пять минут

Достаточно одного телефонного звонка.

Чтобы закончить войну в Украине, российскому диктатору Владимиру Путину достаточно лишь позвонить министру обороны РФ Сергею Шойгу с приказом вывести войска.

Как сообщает RMF FM, об этом во время выступления в польском Сейме заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Он подчеркнул, что сценарий окончания войны, который поддерживает Польша, - восстановление международно признанных границ Украины.

«Восстановление международно признанных границ Украины в соответствии с так называемой мирной формулой президента Владимира Зеленского», - подчеркнул Сикорский.

И добавил, что российскому диктатору Путину достаточно позвонить Шойгу и приказать вывести все войска из Украины, чтобы завершить войну.

«К сожалению, Украина не может закончить войну одним телефонным звонком, это большая разница», - сказал Сикорский.

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