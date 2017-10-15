В Финляндии обнаружили новый источник еды для человечества 15.10.2017, 13:24

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Фото: Pixabay

Ученые придумали необычный способ "превращать" несъедобное в пищу.

Ученые из Института природы в Финляндии предложили для борьбы с растущим голодом на Земле использовать, опилки из древесины как источник еды. Группа исследователей создала проект MonoCell по выпуску из древесных опилок одноклеточного белка. Планируется, что такой белок подойдет как корм для рыб на промышленных фермах, что позволит не использовать для этих целей пищу, которую могут употреблять люди, пишет "Сегодня".

"Мы могли бы использовать для этого картофель или кукурузу, но лучше ими накормить людей. К примеру, в США из картофельного крахмала делают биоэтанол, а на планете множество людей страдает от голода. Я против того, чтобы из еды делать топливо", - отметил руководитель проекта Ристо Корпинен.

На лесоперерабатывающих предприятиях Финляндии каждый год производится около 3,3 млн кубических метров древесных опилок. Значительная часть идет на выпуск целлюлозы и электрической энергии, но много опилок собирается как отходы и гниет.

Согласно прогнозам, количество голодающего населения на Земле увеличится на 2 млрд человек к 2050 году. Нехватка еды будет расти по причине снижения объема пахотных площадей.

Ранее группа американских ученых из продовольственных организаций сообщала, что примерно через 30 лет в мире может наступить голод по всей планете. Ученые также утверждают, что порядка 31% людей в мире нерационально используют продукты питания, выбрасывая остатки еды, которую все еще можно использовать в пищу. Исследования ООН свидетельствуют, что треть производимой еды попадает в мусорную корзину.

При этом производители продуктов не оставляют попытки найти альтернативные источники пищи для человечества. Последние десятилетия активно развиваются фермы насекомых, которых предлагают употреблять в качестве источника белка. Например, в Швейцарии впервые в Европе законодательно разрешили продажу продуктов из сверчков, кузнечиков и мучных червяков.