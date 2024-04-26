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Эксперт назвал ближайших соратников Путина, которых скоро устранит ФСБ

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  • 26.04.2024, 8:02
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Эксперт назвал ближайших соратников Путина, которых скоро устранит ФСБ

Ударят по всему «клану».

Украинский политтехнолог и офицер ВСУ Тарас Березовец объяснил, что сейчас происходит внутри российских элит и кто за этим стоит.

Тарас Березовец прокомментировал задержание заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова: «За какой-то жалкий миллион рублей или 500 млн рублей замминистра обороны, человека, особо близкого к «императору» и к самому Сергею Шойгу, естественно, никто задерживать бы не стал, а вот за госизмену — другое дело. И тут Путин из своего бункера дал команду «спустить всех собак» на Тимура Иванова, человека, который длительное время раздражал многих российских силовиков («зубы на него точили», но, как говорится, видит око, да зуб неймет)».

Офицер ВСУ рассказал, как обвинение Тимура Иванова отразится на других российских чиновниках из близкого окружения главы Кремля: «Таки докопались, таки дорылись, судя по всему, и вся эта история с госизменой ударит самым непосредственным образом по всему клану, то есть в этой страшной борьбе ФСБ сейчас пытается «затопить» не только «авианосец Сергей Кужугетович Шойгу, но и также «линкоры», которые его сопровождали, олигархов Тимченко и Ковальчука, ближайших «подельников» диктатора Путина».

«Кто же нанес этот главный подлый удар? ФСБ — это только организация, а нанес этот подлый удар никто иной как Николай Патрушев, подлый секретарь Совета безопасности, который все наушничает Путину. И вот получилось, что этот самый негодяй Патрушев сейчас решил подсидеть Шойгу, поскольку идет борьба за преемников, в том числе надо выдвигать своих людей, чтобы Ковальчуки не подсунули кого-то из своих», - поделился своими выводами Тарас Березовец.

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