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Выборы в США: может ли Обама заменить Байдена, а Хейли — Трампа?

  • 6.05.2024, 12:46
Выборы в США: может ли Обама заменить Байдена, а Хейли — Трампа?
Мишель Обама

Анализ политолога.

Немецкая газета Spiegiel пишет, что летом текущего года Джо Байден может отказаться от участия в президентских выборах и предложить кандидатуру Мишель Обамы, супруги бывшего президента США Барака Обамы.

По информации издания, Мишель Обама уже включена в список потенциальных кандидатов, по которым проводятся опросы общественного мнения.

Насколько это вероятный сценарий? Об этом сайт Charter97.org поговорил с директором Центра исследований национальной стойкости в Киеве, экс-советником посольства Украины в Канаде и Кении Олегом Белоколосом:

— Мне кажется, что этот сценарий маловероятен, все-таки, при всем уважении, как политик она себя нигде не проявила. Даже вице-президент Камала Харрис более предпочтительно выглядела бы в качестве замены для Байдена.

Честно говоря, я бы не доверял такой информации, мне кажется, это какой-то вброс. Из того, что я читал и разбирался, этот сценарий выглядит крайне маловероятным. Скажем так, если бы у демократов была кандидатура, которая могла бы быть сопоставимой с кандидатурой нынешнего президента, они бы обозначили ее на более раннем этапе. Но на данный момент я не вижу целесообразности в этом.

По последней информации, демократы собрали значительное количество средств для проведения президентской кампании, готовятся какие-то месседжи. Там уже активно работает команда пиарщиков, нацеленная именно на то, чтобы продвигать кандидатуру Байдена. Даже с этой точки зрения у меня большие сомнения, во-первых, в достоверности такой информации, а во-вторых — в целесообразности таких движений. 

— Есть ли сценарии, при которых до президентской гонки не дойдет кандидат от республиканцев, Дональд Трамп?

— В американских реалиях кандидата в президенты выдвигают на праймериз, а не предвыборный штаб. Предвыборный штаб это, собственно говоря, техническая структура, которая больше работает по стратегии: как выходить, с какими месседжами, на какие группы избирателей, как проводить предвыборную кампанию и так далее. 

А по персоналиям решают выборщики, которые на праймериз Республиканской партии отдали предпочтение именно Трампу. То, что на последних праймериз значительное количество голосов взяла Никки Хейли, а несколько месяцев назад прекратила свою кампанию, свидетельствует о том, что среди республиканских избирателей имеется поляризация мнений. Да, это своеобразный показатель, но значительное большинство отдало предпочтение именно Трампу. Другое дело, что сейчас разворачиваются судебные разбирательства, которые, насколько я понимаю, не могут ему воспрепятствовать баллотироваться, но могут повлиять на результаты и отношение к нему даже среди  сторонников Республиканской партии.

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