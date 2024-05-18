В Молодечно девушка купила желтого полосатика с червем-паразитом в придачу 18.05.2024, 23:29

Фотофакт.

Жительница Молодечно Анастасия купила в одном из городских супермаркетов 110 граммов сушеного желтого полосатика. А когда съела несколько рыбок, наткнулась на неизвестное животное — оказалось, что это червь-паразит, пишет kraj.by.

Анастасия месяц назад купила сушеной соленой рыбы в супермаркете в шестом микрорайоне города, где сама живет. Все это время полосатик лежал у молодечненки в холодильнике в завязанном пакете, а когда она решила поесть рыбки и сгрызла с десяток, обнаружила странное животное длиной примерно два-три сантиметра — желтое, как и сам полосатик.

Судя по этикетке, полосатик приехал в Молодечно из Вьетнама через деревню Королев Стан Боровлянского сельсовета Минского района. А главный ветеринарный врач Молодечненского района Вероника Сушко определила, что в пакете оказался паразит — плоский червь класса гирокотилиды, который обитает в некоторых рыбах. Размер такой особи как раз достигает двух-трех сантиметров.

Анастасия рассказала, что от соленой рыбки после встречи с червем-паразитом ее не отвернуло, однако магазин она теперь будет обходить стороной. Идти же в супермаркет выяснять отношения и требовать обратно 6 рублей 88 копеек, которые заплатила за полосатика, девушка тоже не собирается: не верит, что ей вернут деньги, и не хочет «нарваться на скандал».