Spiegel: Байден может сняться с президентских выборов в США 2 6.05.2024, 7:36

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Назван возможный кандидат от демократов.

Летом текущего года Джо Байден может отказаться от участия в президентских выборах и предложить кандидатуру Мишель Обамы, супруги бывшего президента США Барака Обамы.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel .

В рядах Демократической партии США рассматривают возможность того, что Байден может объявить о своем решении в августе 2024 года на партийном съезде в Чикаго.

По информации издания, Мишель Обама уже включена в список потенциальных кандидатов, по которым проводятся опросы общественного мнения.

«Идея женщины-президента вдохновляет многих американцев», — отмечает Der Spiegel.

Как указывают журналисты, одной из причин такого возможного решения является возраст Байдена: две трети американцев считают его слишком старым для того, чтобы управлять страной еще четыре года.

Кроме того, несмотря на преклонный возраст Дональда Трампа, который также претендует на президентское кресло, многие американцы выражают нежелание видеть его победу на следующих выборах. На фоне многочисленных судебных дел, которые ведутся против Трампа, это может повлиять на предпочтения избирателей.