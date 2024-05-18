В воскресенье в Минске перекроют движение на нескольких улицах 18.05.2024, 22:38

Как их будет объезжать общественный транспорт?

Соответствующее распоряжение Мингорисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Движение транспорта 18 мая запретят с 7:00 до 15:30 по четной стороне улицы Ратомская от улицы Мястровская до проспекта Победителей, а с 9:40 до 15:30 — по нечетной стороне проспекта Победителей от МКАД до улицы Нарочанская.

В этом районе запланировано проведение международного легкоатлетического полумарафона One Run. Он стартует одновременно в 15 странах мира. Ожидается, что всего в забеге примут участие более 160 000 легкоатлетов, две тысячи из которых выйдут на старт в Беларуси.

Изменится и работа общественного транспорта. Предприятие «Минсктранс» сообщает, что с 7:00 до 15:30 автобусы маршрута № 190Э будут двигаться со стороны Республиканского клинического медицинского центра управления делами президента по улице Парковой в агрогородок Ждановичи, по проспекту Победителей, МКАД, улице Тимирязева и дальше по маршруту без остановок на изменяемом участке.

Движение автобусного маршрута № 1056-ТК со стороны ТЦ «Ждановичи» организуется по улицам Тимирязева, Княгининской, Камайской, Ратомской, Мястровской, Ильянской, Нарочанской, проспекту Победителей и дальше по маршруту в направлении ТЦ «Ждановичи»: по проспекту Победителей, улицам Нарочанской, Ильянской, Мястровской, Княгининской, Тимирязева.

С 9:30 до 15:30 движение автобусов маршрутов № 44, 136 со стороны ст. Ждановичи организуется по улице Парковой в а/г Ждановичи, по пр-ту Победителей, МКАД, ул. Тимирязева и Нарочанской, пр-ту Победителей и далее по маршрутам с остановками «Ратомская», «Камайская», «2-я городская детская больница»; в направлении Ждановичей — без изменений.

Также с 9:30 до 15:30 движение автобусов маршрута № 119С от аквапарка «Лебяжий» организуется по МКАД, улицам Тимирязева и Нарочанской, пр-ту Победителей и далее по маршруту с остановками «Ратомская», «Камайская», «2-я городская детская больница», в направлении аквапарка – без изменений.

Транспорт маршрута № 1119-ТК в сторону станции Ждановичи будет ходить без изменений, а в обратном направлении — по ул. Парковой в а/г Ждановичи, по пр-ту Победителей, МКАД, ул. Тимирязева, ул. Нарочанской, пр-ту Победителей и дальше по маршруту.