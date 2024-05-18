Суперкомпьютер назвал победителя боя Усик — Фьюри 18.05.2024, 23:32

Поединок состоится сегодня.

Суперкомпьютер предсказал итог боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает The Sun.

По мнению суперкомпьютера, это будет равный бой, который может завершиться как победой одного, так и другого, но Фьюри все же имеет преимущество.

«Учитывая физические преимущества Фьюри и его способность адаптироваться к различным стилям, он может иметь небольшое преимущество.

Габариты Фьюри в сочетании с его боксерским IQ и опытом в супертяжелом весе могут дать ему инструменты, чтобы одолеть Усика.

С другой стороны, если Усик сможет эффективно нейтрализовать преимущества Фьюри и навязать свой собственный план, у него есть серьезные шансы победить решением судей.

Тайсон Фьюри победит решением судей, несмотря на технические навыки и выносливость Усика», — говорится в объяснении суперкомпьютера.

Поединок Усик — Фьюри состоится сегодня, 18 мая, в Саудовской Аравии.