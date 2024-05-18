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Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за исторический бой

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  • 18.05.2024, 22:28
  • 3,200
Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за исторический бой

Рекордные гонорары.

Чемпион мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBO, WBA и IBF Александр Усик проведет поединок против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Как сообщает «Чемпіон», украинец и британец получат рекордные гонорары за бой в своей карьере.

Фьюри получит за поединок 69 миллионов долларов, а гонорар Усика составит 34 млн долларов.

Боксеры получат гарантированные гонорары, независимо от результатов продажи телетрансляции боя в формате pay-per-view.

Поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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