Никки Хейли выиграла первые праймериз у Трампа 2 4.03.2024, 8:01

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Она получит голоса всех выборщиков от округа Колумбия.

Соперница Дональда Трампа на выборах кандидата в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли одержала первую, символическую победу в серии праймериз и кокусов — она собрала большинство голосов в Вашингтоне и округе Колумбия.

За Хейли в столичном округе проголосовали почти 63% республиканцев, за Трампа — 33%.

Хейли получит голоса всех 19 выборщиков от округа Колумбия, и у нее станет 43 выборщика. У Трампа их 247, а всего в ходе праймериз и кокусов республиканцы выбирают 2429 делегатов на съезд партии, который в июле официально объявит кандидата в президенты.

Предвыборный штаб Трампа заявил, что не удивлен победой Хейли в «болоте», как экс-президент и его последователи называют Вашингтон.