Диссидента Александра Скобова обвиняют в участии в террористическом сообществе 19.05.2024, 3:44

Александр Скобов

Он находится в СИЗО.

Против диссидента Александра Скобова, которого арестовали по обвинению в оправдании терроризма из-за постов о подрыве Крымского моста, возбудили новое уголовное дело – по статье об участии в террористическом сообществе. Об этом сообщила его супруга Ольга Щеглова.

Следователь не сообщил Щегловой, с чем связано обвинение по этой статье, однако она предполагает, что это речь может идти о «Форуме свободной России». Генпрокуратура России признала форум «нежелательной организацией» в феврале 2023 года.

Щеглова отмечает, что сейчас в деле Скобова две статьи и три эпизода. Со слов следователей, помимо прошлогоднего поста о Крымском мосте, к изначальным обвинениям в призывах к терроризму добавили еще два поста – от 11 августа 2023 года и от 7 февраля 2024 года. Против Скобова также возбудили второй эпизод по делу о призывах к терроризму, детали пока неизвестны.

21 мая Скобова направят на экспертизу в республиканскую психиатрическую больницу Коми, а 22 мая должен состояться суд по апелляции на избрание меры пресечения.