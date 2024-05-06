В Сети показали неизвестный универсал Renault 6.05.2024, 13:35

1,666

Речь идет про семейный спорткар.

Обнародованы фото Renault Talisman Shooting Break RS. Автомобиль существует в одном-единственном экземпляре, ведь его так и не запустили в производство. О нем рассказали на сайте L'Argus.

Универсал Renault Talisman Shooting Break RS создали в 2016 году. Его позиционировали, как более спортивную версию модели и конкурента Mercedes CLA Shooting Brake. Авто готовили к серийному производству, однако было решено изготавливать более практичный Renault Talisman Estate.

От обычного универсала Renault Talisman версия Shooting Break RS отличается более стремительным силуэтом с большим углом наклона задних стоек крыши. Кроме того, несколько расширили задние крылья авто и изменили решетку радиатора. Также установлен большой спойлер, аэродинамический обвес и оригинальные колесные диски с оранжевыми вставками.

Салон Renault Talisman Shooting Break RS не показали, однако известно, что серьезных изменений он не претерпел — там лишь изменили отделку.

Универсал Renault Talisman должен был быть достаточно быстрым. Прототип оснастили 1,8-литровым бензиновым турбомотором мощностью 300 л. с., который позаимствовали у Renault Megane RS и Alpine A110.