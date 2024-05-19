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На базе отдыха под Брестом вспыхнул пожар

  • 19.05.2024, 10:08
На базе отдыха под Брестом вспыхнул пожар

Эвакуированы десятки человек.

На базе отдыха под Брестом случился пожар из-за которого десяткам людей пришлось эвакуироваться, сообщили в МЧС. Возгорание началось в одном из номеров.

В субботу, 18 мая, после 19.00 спасателям поступило сообщение о пожаре на базе отдыха «Белое озеро» возле одноименного поселка под Брестом. Пламя занялось в номере на четвертом этаже базы.

«До прибытия подразделений МЧС в результате сработки речевого оповещения из здания эвакуированы 43 человека. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

Огнем был уничтожен телевизор. Кроме того, поврежден пластиковый подоконник, стеклопакет, закопчены стены и потолок в номере. Причина пожара устанавливается.

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