«Беларуская выведка»: Лукашенко заявил, что скоро вступит в войну 12 2.06.2024, 14:59

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Минск стал частью управляемого Кремлем и Китаем плана.

Источники телеграм-канала «Беларуская выведка» сообщили, что Лукашенко на недавнем заседании штаба был чрезвычайно болтлив. Из геополитической каши в его голове присутствующим стало окончательно понятно, что Беларусь негласно является частью нового большого военного блока. Из его распоряжений и докладов руководителей МО и КГБ присутствующим стало понятно, что Минск вступил в фазу управляемого Кремлем и Китаем плана.

Лукашенко заверил присутствующих, что, чтобы отстоять все достижения, «придется и нам скоро воевать». Но подчеркнул, что воевать Беларусь будет «по-новому» и не так, как это принято понимать. Китай, Северная Корея, Россия и Беларусь якобы негласно договорились между собой о создании военного союза «новой формации», способного с помощью всего набора мер, от гибридной войны до ядерного противостояния, десятилетиями эффективно сдерживать Запад и их союзников. Он также сообщил о наступлении «новой эры безопасности» и скором присоединении к коалиции Ирана.

Лукашенко отдал приказ принять ряд заранее подготовленных мер по оказанию давления на границу ЕС. Подчеркнул, что пришло время. При этом он заверил, что не только Беларусь будет «давить» соседей, каждый участник блока внесет свой вклад в общий план борьбы и мол скоро все это увидят. Судя по последним перестановкам в КГБ и МО, идут подготовительные действия к эскалации.

Источники канала подчеркивают, что чем больше Лукашенко делает публичных выступлений с посылом «главное не ввязаться в войну», тем ближе он подходит к черте непосредственного в ней участия. Этими заявлениями он подготавливает население к нарративу «это не я, это все они начали, я всегда говорил только о сохранении мира».

Авторам канала известно о новых каналах доставки в Беларусь именно палестинских беженцев. Они будут накапливаться и готовиться к «новой волне» штурма, с использованием масштабной информационной кампанией поддержки. Скорая эскалация и дестабилизация границы ЕС - часть ответственности Лукашенко перед его новым блоком.

Сигналом к масштабным действиям может послужить синхронные изменения в геополитической обстановке на дальнем востоке (Китай - Тайвань, Сеул - Пхеньян), политические события в США и Израиле. Бомбардировки шарами с мусором и экскрементами из КНДР в сторону Сеула – это один из сигналов к началу масштабной эскалации и скоординированных действий «новой оси зла».