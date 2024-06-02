Без приблуд 4 Сергей Романов, planeta.press

2.06.2024, 14:35

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AliExpress бросил Россию.

На кого ты нас покидаешь, AliBaba? Теперь без трусов, косметики и прочих приблуд, которые радовали россиян на протяжении, как минимум, десятилетия. А ведь не жили богато – не стоит и привыкать.

Западных компаний не досчитались. У нас теперь невкусно — и точка. Параллельный импорт, серые схемы. Китайский автопром, драндулеты которого ломаются, едва почувствовав первые вздохи суровой русской зимы. А потом становятся прообразами «отечественных авто». Не так уж легко отказаться от благ цивилизации, поменяв их на поделки китайских товарищей.

Но и по ту сторону уральских гор тоже нелегко. В Пекине умеют держать нос по ветру. И никакое раболепие России перед Поднебесной не спасет от прагматизма Си и его свиты.

Что поделать – санкции. Геополитика, которая отразится на сервисах, которые доставляют россиянам нужные и не очень вещи. Та самая интернет-площадка, где дешево, сердито и медленно.

Неудобные ситуации случались и тогда, когда Али Экспресс вел весьма активную деятельность в российских широтах. Помните казус, когда с легкой руки украинских хакеров «волонтеру» Лучину вместо снаряжения для российских оккупантов пришли фаллосы. Так сказать, для внутреннего потребления. Профинансировали этот, с позволения сказать, пир духа кровными россиян, которые сбрасывались для «наших мальчиков», а что в итоге?

Владельцы интим-магазинов, кстати, уже жаловались на падение спроса и, соответственно, предложения на свои товары и услуги. Вместе с этим, россияне стали чаще пить. Судя по темпам доставки, с «Алика» можно получать вино хорошей выдержки, которое становится таковым уже по прибытии. И никакой тебе китайской техники. А ведь платформа остается даже на рынке Украины. Ничего не изменилось и для покупателей из Беларуси и центральноазиатских стран. Такие вот китайские «друзья».

С такими действительно можно построить многополярный мир, только России на этом празднике жизни – не место. Изоляция усиливается не только для Путина и его камарильи. Это все еще белая кость, хоть и весьма ограниченная в передвижениях по миру из-за ордера из Гааги. Работники пропаганды тоже могли летать за покупками, например, в Италию. Вечерний мудозвон Соловьев был очень рад вырваться из душной студии «России 1» и попивать вино на озере Комо. А теперь – извините.

Большинство россиян не покидало родную страну отродясь. Какой там шоппинг в Милане?

Побрякушки с «АлиЭкспресс» – вот что могло порадовать загадочную и непритязательную русскую душу.

Глубинный народ согласился со статусом изгоя и, простите на слове, сглатывает с каждым днем все более и более людоедские инициативы тех, кто и не знал о существовании «АлиЭкспресс». И ладно Путин – он не пользуется интернетом в принципе. Его менее отставшим от жизни коллегам все достается куда быстрее. Это точно не доставка из «Вкусно – и точка» и тем более, с «Али Баба». Только на изысканном блюдечке, может, даже с голубой каемочкой.

Зато «АлиЭкспресс» россиянам уже запретили. Дальше – больше и хуже. Ни дешево, ни сердито, ни медленно. Вообще никак.

Сергей Романов, planeta.press