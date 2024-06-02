закрыть
2 июня 2024, воскресенье, 15:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Можно ли в Беларуси загорать на общественном пляже топлес?

1
  • 2.06.2024, 15:15
  • 1,312
Можно ли в Беларуси загорать на общественном пляже топлес?

Юрист ответил неоднозначно.

«На пляже женщина рядом с нами решила загорать топлес — сняла верх купальника. Я сделала ей замечание, но та сказала, мол, ничего противозаконного в этом нет. Получается, что на пляже, где и дети, и мужики, можно лежать голой и по закону тебе ничего за это не будет?» С таким вопросом обратилась в редакцию «АиФ» минчанка А. Барановская.

«В законодательстве действительно нет прямого запрета на загар в обнаженном виде, — рассказывает юрист Виктория Можейко. — Однако если отдыхающих на пляже людей смущает обнаженный человек, то они могут обратиться в милицию, и данную ситуацию квалифицируют как умышленные действия, нарушающие общественный порядок, спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу. Загорание в обнаженном виде будет расценено как мелкое хулиганство».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев
Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип
Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин