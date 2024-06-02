Можно ли в Беларуси загорать на общественном пляже топлес? 1 2.06.2024, 15:15

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Юрист ответил неоднозначно.

«На пляже женщина рядом с нами решила загорать топлес — сняла верх купальника. Я сделала ей замечание, но та сказала, мол, ничего противозаконного в этом нет. Получается, что на пляже, где и дети, и мужики, можно лежать голой и по закону тебе ничего за это не будет?» С таким вопросом обратилась в редакцию «АиФ» минчанка А. Барановская.

«В законодательстве действительно нет прямого запрета на загар в обнаженном виде, — рассказывает юрист Виктория Можейко. — Однако если отдыхающих на пляже людей смущает обнаженный человек, то они могут обратиться в милицию, и данную ситуацию квалифицируют как умышленные действия, нарушающие общественный порядок, спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу. Загорание в обнаженном виде будет расценено как мелкое хулиганство».