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«Тунеядцев» оставят без семейного капитала

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  • 6.05.2024, 13:44
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«Тунеядцев» оставят без семейного капитала

Уже с 28 мая.

В Беларуси будут по-новому назначать и досрочно — то есть до 18-летия ребенка — тратить семейный капитал.

Изменения вступают в силу с 28 мая.

Одно из новшеств касается «тунеядства». Некоторым семьям, в которых отец попадет в «иждивенцы», не будут назначать семейный капитал.

«Трудоспособный отец, отчим в полной семье, родитель в неполной семье должен быть занят не менее 12 месяцев в двухгодичном периоде перед обращением», — поясняли ранее в Минтруда. Проще говоря, чтобы семье назначили капитал, отец должен работать.

Такое же требование введут и по досрочной трате этих денег — отец ребенка должен трудиться не меньше 12 месяцев за последние два года. Причем это может быть работа с перерывами.

Семейный капитал назначают многодетным семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего либо последующего ребенка. Сейчас он составляет 31 480 рублей. С 2015 по 2019 год семейный капитал назначали в долларах, он составлял 10 тысяч. С 2020 года капитал назначают в нацвалюте.

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