Для семей с детьми введут очередные ограничения 2 6.05.2024, 10:22

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Когда и кого они затронут.

С 28 мая в Беларуси будут по-новому назначать и досрочно — то есть до 18-летия ребенка — тратить семейный капитал. Изменения касаются в том числе покупки жилья или оплаты медуслуг за эти деньги.

«Зеркало» рассказывает, какие новшества появятся в конце мая по семейному капиталу.

Семейный капитал назначают многодетным семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего либо последующего ребенка. Сейчас он составляет 31 480 рублей. С 2015 по 2019 год семейный капитал назначали в долларах, он составлял 10 тысяч. С 2020 года капитал назначают в нацвалюте.

Изменения по недвижимости

Чиновники вводят дополнительное требование для тех, кто хочет досрочно потратить капитал на покупку жилья: с 28 мая это можно будет сделать, если нет «лишних» квадратных метров. Так, в Минске должно быть не больше десяти «квадратов» на человека, а в других населенных пунктах — до 15. Иначе будет отказ в досрочной трате капитала на покупку недвижимости.

Семьи, которые за эти средства купят недвижимость, должны будут сняться с очереди на улучшение жилищных условий.

Чиновники также расширят запрет на продажу жилья, которое было куплено за семейный капитал. Сейчас такое ограничение действует на недвижимость, которую приобрели после 1 января 2022 года. С 28 мая — и на то жилье, которое куплено до этой даты. Причем неважно, сколько потрачено собственных средств, а сколько — из семейного капитала (даже если это будет 1 рубль из детских денег, то все равно будет действовать 5-летнее ограничение).

Ограничения по медуслугам

Сейчас семейный капитал можно досрочно тратить на медуслуги, чем белорусы достаточно активно пользуются. Причем неважно, куда обращаться — в частное или в государственное медучреждение.

С 28 мая чиновники введут изменение — медуслуги за счет семейного капитала можно будет получить только в госучреждениях здравоохранения.

При этом по стоматологии появится дополнительное новшество: при заключении договора перечислят 50% стоимости, а остальную часть — после оказания услуги.

Как капитал увязали с «тунеядством»

Одно из новшеств касается «тунеядства»: некоторым семьям, в которых отец попадет в «иждивенцы», не будут назначать семейный капитал. «Трудоспособный отец, отчим в полной семье, родитель в неполной семье должен быть занят не менее 12 месяцев в двухгодичном периоде перед обращением», — поясняли ранее в Минтруда. Проще говоря, чтобы семье назначили капитал, отец должен работать.

Такое же требование введут и по досрочной трате этих денег — отец ребенка должен трудиться не меньше 12 месяцев за последние два года. Причем это может быть работа с перерывами.

Ужесточат контроль за тратой капитала

Также чиновники намерены активнее искать случаи необоснованного использования семейного капитала. Так, если в этом не будет вины семьи или третьих лиц (к примеру, учреждений здравоохранения или застройщика), то деньги вернут на счет. Если же трату средств признают незаконной, то капитал отберут.

Заявления семей, которые обратились за досрочным использованием семейного капитала до 28 мая, будут рассматривать по нынешним правилам.