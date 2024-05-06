Гомельские «дизеля» потеряли способность передвигаться самостоятельно 2 6.05.2024, 13:18

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Причина - в российских установках.

Странную картину стали наблюдать жители Гомельской области в последнее время: составы региональных дизель-поездов тянут по маршруту дополнительные локомотивы. То есть, своим ходом «дизеля» передвигаться уже не могут.

Почему? Разбирался «Флагшток».

Речь идет о дизель-поездах различных модификаций серий ДР1 производства Рижского вагоностроительного завода. В частности — это дизель-поезд серии ДР1Б, разработанной специально по заказу Белорусской железной дороги. Первые такие дизель-поезда поступили в депо «Гомель» в 2006 году и изначально обслуживали маршрут из областного центра до Минска.

Также дизель-поезда ДР1Б работали на пригородных и трансграничных маршрутах (Гомель — Чернигов, Гомель — Щорс, Гомель — Брянск), а затем стали курсировать по маршруту Гомель – Калинковичи – Гомель.

Один из таких дизель-поездов именной — ДР1Б-505 получил имя «Елена Чухнюк», был приписан к локомотивному депо «Гомель» и определен для курсированию по маршруту Гомель – Могилев и на других направлениях.

Именно его, в том числе, и засняли вместе со вспомогательным локомотивом — свежее фото датировано 3 мая 2024 года. Примечательно, что буквально в апреле этот дизель-поезд проходил капремонт на локомотивном депо Лида. Однако и после этого двигаться своим ходом он не может.

По сведениям журналистов, причина — в неисправных дизельных установках производства российского предприятия «Звезда», которыми были оборудованы составы, произведенные на рижском заводе.

«Кроме высокой степени износа дизель-поездов (отдельные поезда эксплуатируются свыше 40 лет), теперь добавилась массовая проблема с неисправными дизельными установками производства ПАО «Звезда». Большое количество рижских дизель-поездов ДР1А и ДР1Б уже не могут самостоятельно следовать по маршрутам и нуждаются в использовании вспомогательного локомотива», — прокомментировал источник журналистов.

Точная причина проблемы с заменой двигателей неизвестна. Источник предположил, что БЧ не может закупить новые дизельные установки у питерского предприятия, поскольку оно сильно подняло на них цены и изготавливает в ограниченном количестве.

На конечной станции тепловоз приходится перецеплять к «голове» поезда. В различных случаях дизель-поезда тянут по маршруту магистральным или маневровым тепловозам, соответствующие фото регулярно появляются в паблике «Белорусская железная дорога | БЧ».