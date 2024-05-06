Как Китай забирает территории России без единого выстрела 2 Кирилл Сазонов

6.05.2024, 13:16

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Изолированная Россия целиком зависит от благосклонности Поднебесной

Лидер Китая Си Цзиньпин на страницах французской газеты Le Figaro заявил, что Китай хочет «работать с Францией и всем международным сообществом» для завершения войны в Украине, которое он назвал «урегулированием кризиса».

Хитрый лис. А что не устраивает Китай в нынешней ситуации? Изолированная Россия целиком зависит от благосклонности Поднебесной. И отдает с большим дисконтом Пекину своих углеводороды, другие полезные ископаемые, лес...

Китай без единого выстрела и писка со стороны Москвы уверенно отжимает у России территории на Дальнем Востоке, которые считает исконно своими. И никто не помешает. Кремль не в том положении, чтобы сопротивляться, его китайские товарищи ставят в любую позу на свое усмотрение. Запад за Москву заступаться не будет – они сейчас отверженные.

Так что же Китай не устраивает в этой войне, что он хочет мира? Да все устраивает. Мир Пекину сейчас точно не нужен. Война ослабляет всех, кроме Китая, который прекрасно зарабатывает...

Кирилл Сазонов, «Фейсбук»