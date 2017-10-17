Путин предложил россиянам заплатить за здравоохранение 27 17.10.2017, 9:50

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В России готовят свои «письма счастья».

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо решить, какие медицинские услуги будут оказываться населению бесплатно, а за какие граждане будут платить. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на президента.

Президент РФ считает, что «каждый человек должен понимать свою ответственность за собственное здоровье». Один из федеральных чиновников подчеркнул, что если Путин об этом говорит, значит, это обсуждается. Чиновник финансово-экономического блока рассказывал изданию, что власти обсуждают софинансирование системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в размере 2%.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и министр экономразвития Максим Орешкин заявил, что этот вопрос не обсуждается.

Гендиректор ФГБУ «Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава Виталий Омельяновский сказал, что вопрос софинансирования ОМС обсуждают и в администрации президента РФ, и в Минэкономразвития, и в Центре стратегических разработок Алексея Кудрина. По его словам, в России могут сделать обязательный минимум бесплатных услуг, за все, что не войдет в этот список, надо будет доплачивать. Есть и другой вариант: гражданин может доплачивать либо понемногу за все услуги, либо по достижении им лимита. Речь не идет об инвалидах, детях или хронических больных, пояснил он.

Однако на данный момент эта инициатива противоречит Конституции, по которой каждый россиянин имеет право на бесплатную медицинскую помощь, подчеркнул директор НИФИ Минфина РФ Владимир Назаров. Директор Центра политики в сфере здравоохранения ВШЭ Сергей Шишкин сказал, что правительство обсуждает возможность обязать самозанятых граждан, не зарегистрированных официально как безработные и не платящих взносов в систему ОМС, платить фиксированную сумму за медуслуги.