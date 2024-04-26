Собственной жадностью подавился3
- Сергей Асланян
- 26.04.2024, 19:38
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Им мало всегда.
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, штатский генерал (погоны есть, звания нет), подавился. Брал ртом, руками, всем остальным. Брал годами, с размахом, но не намного больше, чем другие. Кормился с должностей, откатов, контрактов.
Взятки в его кругу не преступление, а организация рабочего процесса. Но предела насыщения у людей с такими возможностями не бывает. Им мало всегда.
И сейчас, когда от Пригожина осталась Африка с ее алмазными приисками и несколькими купленными государствами, началась дележка этого наследства.
Тимур Иванов ринулся делить. Поскольку Африка и Пригожин под ФСБ, то Министерству Обороны куска Африки не полагается. Тем более Иванову, у которого и так отменный список личных достижений.
Иванова устранили. И теперь доделывают ему состав преступлений, который не стыдно будет огласить в сообщении ТАСС. Поэтому для обеспечения подходящих статей УК пришлось хватать партнеров Иванова, чтоб добыть из них подходящий материал.
Поскольку Иванов кусок Африки еще не схватил, то и возвращать в ФСБ ему нечего. То есть поделиться и спрыгнуть не получится. Либо отдавать свое, либо сидеть.
Собственной жадностью подавился.
Сергей Асланян, «Фейсбук»