Собственной жадностью подавился 3 Сергей Асланян

26.04.2024, 19:38

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Сергей Асланян

Им мало всегда.

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, штатский генерал (погоны есть, звания нет), подавился. Брал ртом, руками, всем остальным. Брал годами, с размахом, но не намного больше, чем другие. Кормился с должностей, откатов, контрактов.

Взятки в его кругу не преступление, а организация рабочего процесса. Но предела насыщения у людей с такими возможностями не бывает. Им мало всегда.

И сейчас, когда от Пригожина осталась Африка с ее алмазными приисками и несколькими купленными государствами, началась дележка этого наследства.

Тимур Иванов ринулся делить. Поскольку Африка и Пригожин под ФСБ, то Министерству Обороны куска Африки не полагается. Тем более Иванову, у которого и так отменный список личных достижений.

Иванова устранили. И теперь доделывают ему состав преступлений, который не стыдно будет огласить в сообщении ТАСС. Поэтому для обеспечения подходящих статей УК пришлось хватать партнеров Иванова, чтоб добыть из них подходящий материал.

Поскольку Иванов кусок Африки еще не схватил, то и возвращать в ФСБ ему нечего. То есть поделиться и спрыгнуть не получится. Либо отдавать свое, либо сидеть.

Собственной жадностью подавился.

Сергей Асланян, «Фейсбук»