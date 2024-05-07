Из Беларуси в Польшу сбежала немецкая овчарка 6 7.05.2024, 22:42

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У нее был ошейник с надписью, выполненной кириллицей.

Из Беларуси в Польшу сбежала немецкая овчарка. Как сообщает strazgraniczna.pl, случилось это в конце апреля в районе Бобровников. Собаку заметили польские пограничники. Они говорят, что овчарка с самого начала очень дружелюбно реагировала на форму. У нее был ошейник с надписью, выполненной кириллицей.

Собака стала жить на заставе, ее показывали ветеринару, сделали прививку. Польские пограничники направили в Беларусь запрос, но белорусская сторона заявила, что не зафиксировали побега животного за границу. Тогда для овчарки нашли нового хозяина — польскую пограничницу.