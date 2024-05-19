В Минске безбилетный пенсионер напал на контролеров с палкой 19.05.2024, 17:29

Что было дальше.

Суд вынес приговор 63-летнему ранее не судимому жителю столицы, который избил палкой контролеров общественного транспорта, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Фрунзенского района.

Когда именно произошел инцидент, госагентство не уточняет. Известно, что в тот день минчанин ехал в автобусе без билета, при нем была палка для сбора мусора с металлическими наконечниками. Внезапно в транспорт вошли три женщины-контролера, которые попросили его покинуть салон на ближайшей остановке, что разозлило пассажира. Утверждается также, что он был изрядно выпившим.

«Мужчина направился пешком до следующей остановки, где снова встретился с этими же контролерами. Когда он собирался зайти в подъехавший троллейбус, одна из работниц „Минсктранса“ предупредила, что в транспорте нужно будет оплатить проезд, после чего минчанин сел на скамейку, — пишет госагентство. — Далее он попытался зайти в автобус, который подъехал следом, но у двери опять столкнулся с контролером и трижды ударил ее своей палкой, хватал руками. В процессе борьбы у женщины на асфальт упали очки».

Как пишет «Минск-Новости», контролеры вызвали милицию, однако мужчина стал уходить. Работницы «Минсктранса» последовали за ним, требуя дождаться приезда наряда. Вдруг минчанин обернулся и сорвал с жилета у одной из контролеров видеорегистратор, бросил его на асфальт, а затем попытался ударить женщину палкой по голове, однако та перехватила ее рукой, получив при этом перелом.

Пенсионера задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Вину он полностью признал, в содеянном раскаялся. Противоправные действия гражданина запечатлели видеорегистраторы контролеров.

— Обвиняемый является пенсионером, ранее к уголовной ответственности не привлекался, — прокомментировала помощник прокурора Фрунзенского района Ульяна Тишкевич, выступавшая по этому уголовному делу государственным обвинителем. — Суд признал его виновным в насилии в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, и иного лица, выполняющего общественный долг по охране общественного порядка, в целях воспрепятствования законной деятельности, из мести за выполнение служебных обязанностей и на основании ч. 1 ст. 366 УК Республики Беларусь назначил наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на два года. Кроме того, обвиняемый должен пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма и выплатить в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в размере 500 и 2 000 рублей, а также возместить причиненный имущественный вред.