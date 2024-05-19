«Волшебное зрелище для всех нас и страшный сон для врагов» 19.05.2024, 15:51

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Генштаб ВСУ показал, как работают в паре танк Leopard и пушка Rheinmetall.

Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать врага с помощью вооружения от западных партнеров. Сокращать численность путинской армии бойцам помогают немецкие танки Leopard 2.

Танки оснащены 120-мм пушками Rheinmetall, которые мгновенно открывают оккупантам портал в ад, пишет obozrevatel.com со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Эффективное применение танков Leopard на поле боя показали бойцы 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«Раздается команда «Выстрел!». Из ствола пушки танка Leopard 2A6 вырывается пламенное облако, и перед врагами открывается самый настоящий портал в ад», – написали украинские защитники.

Военнослужащие отмечают, что мощная, точная, надежная пушка Rheinmetall, которая установлена на танке Leopard, добросовестно выполняет свою работу и забрасывает 120-мм снаряды точь-в-точь туда, куда целит наводчик.

«Танковый выстрел – волшебное зрелище для всех нас и страшный сон для врагов», – отметили воины.