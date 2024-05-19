Синоптики рассказали, какую погоду в Беларусь принесет «неустойчивая воздушная масса» 19.05.2024, 15:58

Без сюрпризов не обойдется.

Первая половина мая не особо радовала белорусов тёплой погодой. Мы с вами пережили сильный ветер, заморозки и даже мокрый снег, пишет telegraf.news. Однако синоптики пообещали, что третья декада последнего месяца весны всё изменит, и в Беларусь наконец-то придёт лето. Правда, без сюрпризов тоже не обойдётся.

По данным Белгидромета, в понедельник, 20 мая, погоду в Республике будет определять «тёплая неустойчивая воздушная масса». Это значит, что нас с вами ждёт переменная облачность, преимущественно без осадков. А вот днём на большей части территории пройдут кратковременные дожди и грозы. Минимальная температура ночью в понедельник составит +6..+12°С, а днём столбик термометра поднимется до +21..+26°С.

Во вторник и среду, 21-22 мая, сохранится влияние всё той же воздушной массы. Синоптики отметили, что в стране будет преобладать переменная облачность, а ночью в некоторых местах пройдут кратковременные дожди. При этом днём ситуация изменится: осадки можно ожидать почти на всей территории Республики. В отдельных районах ожидаются грозы, возможен слабый туман. В тёмное время суток температура поднимется максимум до +8..+14°С 21 мая, а 22 мая этот показатель составит +9..+15°С. Днём во вторник и среду синоптики пообещали белорусам до +21..+28°С.

Согласно прогнозу Дмитрия Рябова, в начале второй половины недели скажется влияние «области высокого атмосферного давления», на фоне которого пройдут кратковременные дожди. Влажность понизится до 70%. При этом последние майские выходные порадуют белорусов «по-настоящему летней погодой», пообещал синоптик.

В большинстве районов дождей ожидать не стоит, однако ночью и утром местами будет туман и «видимость до полукилометра», предупредил Рябов. Ночью столбик термометра покажет от +7°С до +14°С, в середине дня в субботу ожидается от +22°С до +25°С, а в воскресенье – от +18°С до +24°С.