Какие машины пройдут без поломок 400 000 километров: названы ТОП-10 моделей 3 19.05.2024, 17:08

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Эксперты изучили статистику обращений в сервисные центры.

Надежность и долговечность всегда являются одними из важнейших качеств при выборе автомобиля. Не секрет, что разные модели имеют разный ресурс. Некоторые могут проехать сотни тысяч километров без поломок, а кто-то ломается очень быстро.

Эксперты проекта iSeeCars изучили статистику обращений автовладельцев в сервисные центры и выяснили, какие авто имеют наивысшие шансы преодолеть 400 000 километров без серьезного ремонта. В среднем вероятность того, что машина достигнет этой отметки, составляет 11,8%.

В итоговый список вошли 10 моделей:

Ford F-350 Super Duty – Вероятность: 49.1%

Toyota Land Cruiser – Вероятность: 47.9%

Toyota Tundra – Вероятность: 47.9%

Toyota Sequoia – Вероятность: 47.1%

Ford F-250 Super Duty – Вероятность: 43.6%

Honda Pilot – Вероятность: 42.7%

Toyota Tacoma – Вероятность: 41.7%

GMC Sierra 2500HD – Вероятность: 41.3%

Chevrolet Silverado 2500HD – Вероятность: 41.2%

Toyota 4Runner – Вероятность: 41.0%

Эксперты обращают внимание, что большинство автомобилей в этом списке относятся к пикапам и кроссоверам. Часто эти машины покупают для коммерческого использования, их профессионально обслуживают, чтобы максимально продлить срок эксплуатации.