Какие машины пройдут без поломок 400 000 километров: названы ТОП-10 моделей

Какие машины пройдут без поломок 400 000 километров: названы ТОП-10 моделей3
- 19.05.2024, 17:08
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Эксперты изучили статистику обращений в сервисные центры.
Надежность и долговечность всегда являются одними из важнейших качеств при выборе автомобиля. Не секрет, что разные модели имеют разный ресурс. Некоторые могут проехать сотни тысяч километров без поломок, а кто-то ломается очень быстро.
Эксперты проекта iSeeCars изучили статистику обращений автовладельцев в сервисные центры и выяснили, какие авто имеют наивысшие шансы преодолеть 400 000 километров без серьезного ремонта. В среднем вероятность того, что машина достигнет этой отметки, составляет 11,8%.
В итоговый список вошли 10 моделей:
Ford F-350 Super Duty – Вероятность: 49.1%
Toyota Land Cruiser – Вероятность: 47.9%
Toyota Tundra – Вероятность: 47.9%
Toyota Sequoia – Вероятность: 47.1%
Ford F-250 Super Duty – Вероятность: 43.6%
Honda Pilot – Вероятность: 42.7%
Toyota Tacoma – Вероятность: 41.7%
GMC Sierra 2500HD – Вероятность: 41.3%
Chevrolet Silverado 2500HD – Вероятность: 41.2%
Toyota 4Runner – Вероятность: 41.0%
Эксперты обращают внимание, что большинство автомобилей в этом списке относятся к пикапам и кроссоверам. Часто эти машины покупают для коммерческого использования, их профессионально обслуживают, чтобы максимально продлить срок эксплуатации.