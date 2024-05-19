закрыть
19 мая 2024, воскресенье, 17:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минтранс рассказал про ограничения на дорогах, ведущих к погранпереходам «Григоровщина» и «Бенякони»

  • 19.05.2024, 16:25
  • 1,552
Минтранс рассказал про ограничения на дорогах, ведущих к погранпереходам «Григоровщина» и «Бенякони»

Какие транспортные средства затронут?

Временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин на республиканских автомобильных дорогах Беларуси вводятся с 25 мая по 31 августа.

Согласно постановлению Минтранса от 24 апреля 2024 года №28, на республиканских автомобильных дорогах (их участках) с асфальтобетонным покрытием с 11:00 до 20:00 включительно при дневной температуре воздуха более 25 градусов по Цельсию допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн.

– Данные ограничения распространяются на автодороги, ведущие к действующим пунктам пропуска «Григоровщина» и «Бенякони». На участках дорог, которые ведут к погранпереходам «Козловичи» и «Каменный Лог», введенные ограничения действовать не будут, – уточнили в Минтрансе.

Постановлением определен перечень автомобильных дорог (их участков), а также транспортных средств, самоходных машин, осуществляющих виды перевозок, на которые не распространяются временные ограничения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов