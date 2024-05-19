Минтранс рассказал про ограничения на дорогах, ведущих к погранпереходам «Григоровщина» и «Бенякони» 19.05.2024, 16:25

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Какие транспортные средства затронут?

Временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин на республиканских автомобильных дорогах Беларуси вводятся с 25 мая по 31 августа.

Согласно постановлению Минтранса от 24 апреля 2024 года №28, на республиканских автомобильных дорогах (их участках) с асфальтобетонным покрытием с 11:00 до 20:00 включительно при дневной температуре воздуха более 25 градусов по Цельсию допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн.

– Данные ограничения распространяются на автодороги, ведущие к действующим пунктам пропуска «Григоровщина» и «Бенякони». На участках дорог, которые ведут к погранпереходам «Козловичи» и «Каменный Лог», введенные ограничения действовать не будут, – уточнили в Минтрансе.

Постановлением определен перечень автомобильных дорог (их участков), а также транспортных средств, самоходных машин, осуществляющих виды перевозок, на которые не распространяются временные ограничения.